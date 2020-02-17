وزير خارجية إيطاليا: الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

بروكسل-العنوان

أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

وقال دي مايو، إن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضاف، أن المهمة ليست إحياء لعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا، حيث يجري تهريب السلاح.

وكان دي مايو، قد أكد في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية، اليوم الإثنين، أنه “لا يمكن التغلب على الإرهاب في الساحل إذا تم فصله الملف الليبي”، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا، وكذلك في مناطق أخرى، مثل الساحل، حقيقي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن “بلاده مستعدة لمواجهة الإرهاب، من خلال نهج شمولي ولكن برؤية أوسع تتناول القضايا المتعلقة ببعضها البعض”.