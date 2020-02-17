وزير الدفاع الإيطالي: ضرورة وضع مبادرة عاجلة للامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا

شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني على ضرورة أن يكون حل النزاع الليبي عبر المسار السياسي، مشيراً إلى الحاجة لجهد استباقي لتحقيق الالتزام الحاسم الآخر وهو وقف إطلاق النار.

وقال جويريني، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “تابعنا الأزمة الليبية في ميونخ أمس بقلق شديد، وذلك مع اشتداد الصراع في هذه الشهور، بالإضافة للتدخل المتزايد للقوى الخارجية”.

وأضاف جويريني: “ينبغي وضع كل القوى في الصورة لتحقيق نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.. ينبغي وضع مبادرة عاجلة للامتثال الفاعل لحظر الأسلحة”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وبسؤالة عن كيفية الامتثال لحظر الأسلحة، أجاب جويريني: “أعتقد أنه يجب التحرك بفاعلية في البحر. العملية صوفيا من مهامها اعتراض تهريب الأسلحة، ويجب تعزيزها عبر تنشيط المكون البحري”.

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