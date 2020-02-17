الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية ببني وليد

عقد بمقر الإدارة العامة لجامعة بني وليد أمس، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الوطني الثامن لمواد البناء والهندسة الإنشائية، المزمع إقامته ببني وليد في شهر أكتوبر المقبل.

الاجتماع الذي حضره رئيس الجامعة والوكيل العام وعميد كلية الهندسة وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر، تناول جملة من الاستعدادات والإجراءات الفنية لتنظيم المؤتمر بالشكل اللائق.

هذا ويهدف المؤتمر إلى التعرف على أحدث التقنيات في مجال صناعة مواد البناء، ونشر الوعي بأهمية التطور وتبادل الخبرات العلمية والتطبيقية، وخلق المناخ الملائم لتبادل المعلومات بين المؤسسات العلمية والبحثية في هذا المجال.

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