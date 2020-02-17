برلمانية إيطالية: وقف العملية “صوفيا” خبر سار لإيطاليا 

رأت آنا ماريا بيرنيني، رئيسة أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام) أن عملية صوفيا لن يتم إطلاقها بسبب معارضة العديد من الدول الأوروبية، موضحة أنها “أخبار سارة لإيطاليا، في الوقت الذي تنوي الحكومة مراجعة المراسيم الأمنية”.

وقالت بيرنيني، في مذكرة: “عودة السفن الأوروبية إلى البحر ستشكل في الواقع حافزًا جديدًا لمغادرة المهاجرين، لأنه عندما كانت المهمة تعمل بكامل طاقتها، هبط خمسون ألف مهاجر في موانئنا”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضحت البرلمانية الإيطالية: “لم يحدث هذا التحول إلا بعد الاتفاق الذي وقّعه ماركو مينيتي (وزير الداخلية الإيطالي السابق) مع طرابلس، وخاصة في عام 2018، عندما انهار عدد الوافدين بفضل سياسة ماتيو سالفيني المتعلقة بالموانئ المغلقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية