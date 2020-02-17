السراج: هناك مخابرات عدة دول أجنبية خططت لإجهاض حلم ثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مخابرات عدة دول أجنبية، لم يسمها، خططت لإجهاض حلم ثورة فبراير، وذلك بمساعدة بعض أبناء الوطن، على حد قوله.

وقال السراج، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة فبراير: “لأجل إجهاض حلم فبراير انطلقت أجهزة المخابرات في دول عدة للتخطيط لزعزعة استقرار هذا البلد وإثارة الفتن وضرب أبنائه بعضهم ببعض، وكان الإعلام الموجهة المأجور سلاحهم الفتاك في تحقيق ذلك”.

وأضاف: “أن ذلك يحدث بمساهمة كبيرة من بعض أبناء الوطن، الذي بدأوا في إثارة النعرات الجهوية والانفصالية وتضخيم بعض القضايا الجانبية على حساب القضايا الوطنية الكبرى والاستحقاقات الرئيسية، وتشويه الثورة لضرب مشروع التحول الديمقراطي الجديد وتمهيدا لتمكين حكم الفرد والعائلة”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن ليبيا تملك كل المقاومات التي تمكنها أن تكون رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وذلك إذا استقرت البلاد وحل الليبيين خلافاتهم وتوحد واصطفوا معا، على حد تعبيره.

وتحتفل بعض المدن الليبية اليوم الإثنين بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي اندلعت في 2011 للإطاحة بالنظام السابق، بسبب ممارسته ما وصفوه بـ”الظلم والاستبداد”.

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