

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 February, 2020

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا قادة ليبيا أن يعطوا الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وقال بوجيا بمناسبة ذكرى 17 فبراير “للأسف، مرة أخرى، تأتي هذه الذكرى في وقت صراع للشعب الليبي” مضيفا “أناشد جميع الذين يمارسون القيادة أن يفكروا في إراقة الدماء والدمار والتهجير الذي شهدته طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا على مدى الأشهر العشرة الماضية، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً، من خلال إنهاء العنف، والاسترشاد بالعقل والانخراط بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين”.

وأضاف المسؤول الأوروبي “هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الدائر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والازدهار بعد تسع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت (أحداث) فبراير”.