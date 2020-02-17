أوحيدة: لدينا ثوابت بمجلس النواب لن نتنازل عنها في حوار جنيف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن الجلسة الرسمية التي سيعقدها البرلمان غدا الثلاثاء ستتضح فيها الكثير من الأمور المتعلقة بالحوار السياسي الذي سيقام آخر الشهر الجاري في جنيف.

أوحيدة وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أضاف أن جلسة البرلمان الرسمية سيتم فيها اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب بحوار جنيف بالإضافة إلى الاطلاع على أجندة الحوار وآلياته.

كما أكد تواصل البعثة الأممية مع أعضاء البرلمان لترشيح ممثليهم عن الدوائر، لافتاً إلى تسرب قائمة وضعت نتيجة هذا التواصل والتي قال إنها تضم عددا كبيرا من النواب لا يمثلون توجه المجلس.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن المجلس لديه ثوابت لن يتنازل عنها في جنيف.

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