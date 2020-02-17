كرموس: نقول لأنصار الثورة المضادة أن الشعب الليبي لن يعود للقيود مهما كان الثمن

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس اليوم الاثنين رسالة إلى ما وصفهم بـ “أعداء الشعوب” بأن الشعب الليبي سينتصر ويثبت أنه قادر على المحافظة على “ثورته” وأنه لن يعود للقيود مهما كان الثمن.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الاثنين أوضح أن فبراير هي “ثورة شعب ” على القمع والاستبداد والدكتاتورية من أجل تحقيق طموحاته المتمثلة في امتلاك قراره وتحقيق مصيره عن طريق ممارسة حقه في التداول السلمي على السلطة واختيار من يمثله واستطاع فعل ذلك عندما قضى في سنة 2011 على أكبر دكتاتور عرفه التاريخ يوما في اشارة منه إلى العقيد الراحل معمر القذافي .

وبين كرموس أن من وصفهم بـ” أعداء الشعوب وحريتها ” لم يرق لهم هذا الأمر لأنه إن عم سينتج عنه سقوط ممالك وسلاطين فنصبوا العداء لمن وصفهم بـ”الشعوب الثائرة” واعتلوا “الثورة المضادة” بشراء ضعاف النفوس الحالمين بالتحكم بإرادة الشعوب الطامعين في السلطة لغرض كبح جماحها والعودة للعبودية حسب زعمه.

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