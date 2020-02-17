حزب العدالة والتنمية التركي: حفتر إنقلابي ولا يفهم سوى لغة القوة

ليبيا – قال عضو حزب العدالة والتنمية عمر الفاروق إن العلاقات الروسية التركية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

الفاروق لفت في حديث خاص لوكالة “روسيا اليوم” إلى أنه كان من الأجدى أن يحل الطرفان الأتراك والروس نقاط الخلاف المتعلقة بالشأن الليبي فيما بينهما بطريقة سلسة.

وزعم أن حكومة الوفاق معترف بها دولياً فيما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر “انقلابي” يقوم بانقلاب عسكري على الشعب الليبي من خلال دعم بعض الدول وفقاً لقوله.

وقال مدعياً :”أن الجانب التركي يتعامل مع الطرف الرسمي المعترف به وعندما تتواجد المرتزقة الروسية في منطقة حفتر فهذا أمر مزعج بالنسبة لتركيا”.

واختتم قائلاً “دعوة حفتر ومشاركة تركيا في روسيا كان أمر ايجابي لكن حفتر هو الذي خيب ظن الروس والذي دعي لمؤتمر برلين بحسن النية خيب أيضاً ظن ميركل فماذا نريد منه وهو لا يفهم سوى لغة القوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية