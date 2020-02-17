الاتحاد الأوروبي يعلن عن مهمة بحرية جديدة بالمتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعو الإثنين في بروكسل، إلى اتفاق يقضي بإطلاق مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي يتم انتهاكه من أكثر من جهة باستمرار.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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