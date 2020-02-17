الحويج يصل موسكو للمشاركة في مؤتمر نادي فالداي

ليبيا – أعلن رئيس معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناعومكين أن وزير خارجية الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج الذي يتواجد في موسكو حالياً سيشارك في الجلسة القادمة لمؤتمر نادي فالداي.

ناعومكين قال للصحفيين بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية: “لقد وصل إلى بلادنا وزير خارجية الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج سيأتي إلى مؤتمر فالداي وسيشارك في الجلسة القادمة من المؤتمر”.

يذكر أن نادي “فالداي” للحوار الدولي هو أحد المنصات العالمية الرائدة للتفاعل بين النخب الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.