معزب: الحرية المطلقة تعد أبرز المكاسب في ليبيا حتى الآن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إنه عاصر العهود الثلاثة مرورا بالعهد الملكي وعهد القذافي والفترة الراهنة.

معزب وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين قال:” إن العهد الملكي كان زاهرا بالحريات والحراك السياسي رغم منعه قيام الأحزاب إلا أن العمل السياسي استمر خلال تلك الفترة كما كانت الحالة الاقتصادية جيدة بشكل كبيرة حيث كان يشكل العمل الحر 65% ونسبة 35% هي أعمال مرتبطة بالدولة”.

ووصف الحقبة التالية للحكم الملكية بـ”حقبة سوداء” وأنها شهدت سجن الكتاب ومنع أي حراك فكري أو ثقافي فيما كانت مرتبات تدنية إلى درجة كبيرة، حيث لم تكن تتجاوز المرتبات 300 دينار ليبي حسب زعمه .

وأشار إلى أن الأوضاع تغيرت في الوقت الراهن وأصبحت المرتبات بالآلاف وأنه في العام 2010 دفعت مرتبات للعاملين بالدولة بنحو 8 مليار فيما تصل الآن إلى 24مليار دينار.

وأوضح أن الحركة التجارية والاقتصادية الحالية في ليبيا منتعشة برغم الظروف الأمنية الحالية إلى جانب أنها تحتاج إلى بنية تحتية قوية.

عضو مجلس الدولة الإستشاري إختتم تصريحه بالقول:” الحرية المطلقة تعد أبرز المكاسب في ليبيا حتى الآن حيث لا يوجد أي قيود على الرأي أو الكتابة والصحافة وأن الحريات الحالية تفوق الحريات التي كانت في العهد الملكي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية