دي مايو: طرابلس ستضطر قريبا للجوء الى استخدام احتياطاتها بعد وقف إنتاج النفط

ليبيا – اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن من المهم أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد بدأت بالعمل.

مايو وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) اليوم الاثنين قال:”إن إيطاليا وأوروبا إذا فقدتا مكانتهما في ليبيا فذلك لأن الليبيين من كلا طرفي النزاع كانوا يطلبون أسلحة وجنود أما الآن فيتفق كل من السراج وحفتر على وجوب النقاش والحوار وفي هذا الجو يمكننا نحن الإيطاليون والأوروبيون استعادة مكانتنا”،وفقاً لوكالة “آكي”الإيطالية.

وذكر وزير الخارجية أن اللجنة العسكرية الليبية قد بدأت بالعمل إنها خطوة مهمة،مؤكداً على أهمية مدى ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية برية وبحرية لفرض الحظر على توريد الأسلحة.

أما فيما يتعلق بمسألة سد آبار النفط،قال مايو إنه في اجتماعه الأخير مع المشير خليفة حفتر أبدى الأخير استعداده للحوار،مضيفاً:”لكن إن قلنا إنه سيرفع الحصار عن الآبار)في الأيام القليلة المقبلة، فهذا سابق لأوانه”

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن هذه قضية أساسية ليس فقط لأن وقف إنتاج النفط يؤدي الى شلل البلاد وإفقارها بل لأن طرابلس ستضطر قريبا للجوء الى استخدام احتياطيها فحكومة الوفاق لم تعد تمتلك المال لدفع الأجور وكذلك الأمر في برقة أيضاً، مختتماً بالقول:”الوضع سيصبح أقل استقرارا باستمرار”.