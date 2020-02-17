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نقص الطيارين يوقف رحلات “الأفريقية” في بنغازي

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مسؤول بـ”الأفريقية” لـ218: طالبنا تعيين طيارين ولم تستجب الإدارة العامة

قال مدير منطقة بنغازي للخطوط الجوية الأفريقية النمر صالح، إن الإدارة العامة للخطوط أرسلت خطابا لإيقاف رحلات الأفريقية إلى بنغازي.

وأضاف صالح، في تصريح لقناة “218”، أن هذا الإيقاف الذي وصفه بالمؤقت، جاء بسبب نقص الطيارين واستهلاك الساعات المسموح لهم العمل فيها.

وتابع النمر أنهم في إدارة الشركة في بنغازي، قدّموا ملفات تكليف وتعيينات طيارين جدد للإدارة العامة في طرابلس لكن لم يبت فيها حتى الآن.

يذكر أن عددًا من المسافرين الليبيين، بينهم مرضى، ما يزالون عالقين في مطار تونس، وفي وضع سيئ جدًا مفترشين أرضية المطار.

يشار إلى أن طائرة الخطوط الأفريقية في بنغازي تقوم برحلات إلى تونس ومصر وعمّان وسبها والزنتان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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