

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

17 February, 2020

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، عن مهمة أوروبية جديدة تتضمن التواجد على الجانب الشرقي للساحل الليبي، لمنع تدفقات الأسلحة

وبحسب وكالة آكي قال دي مايو في كلمته خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الملتئم في بروكسل الاثنين، إن “عملية صوفيا الأوروبية لم تكن كافية لمنع دخول الأسلحة”، الى ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية “لم يعد بإمكان عملية صوفيا الوجود، ولم يعد لها وجوداً”، مبينا أن “هذه المهمة الجديدة ذات التفويض الجديد، المطروحة هنا اليوم، ستقدم مساهمة بحرية مهمة”، حيث “ستكون متواجدة على الجانب الشرقي للساحل الليبي، التي تصل إليها تدفقات الأسلحة، وستكون مهمة للمراقبة وفرض الحظر”.

وأوضح الوزير أن “التواجد هناك عبر هذه المهمة، يعني فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار”، في ليبيا. فـ”إن حظر دخول الأسلحة سيكون ضروريًا لوقف إطلاق النار” وبهذه الطريقة “سنكون قادرين على الشروع بعملية سياسية”.

وأضاف وزير الخارجية، مخاطبا الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزف بوريل، “شكرًا لك على الاقتراح الذي قدمته. أؤكد لك أن اقتراحك يتضمن سنوات عديدة من الخبرة في منطقة المتوسط فيما يتعلق بالمهام”.

كما أشاد دي مايو بـ”المقترح الممتاز، المتمثل بإنهاء المهمة في حالة تحولها الى عامل جذب”، للمهاجرين “وحتى لو لم يحدث ذلك، فستكون السفن متواجدة في الشرقية فقط”، ولهذا السبب “فمن الواضح أنه يلزم تفويضاً جديداً لهذه المهمة”.