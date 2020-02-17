بالصور: طبرق تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير

خرج أهالي مدينة طبرق، مساء اليوم الإثنين، إلى ميدان الشهداء وسط المدينة محتفلين بالذكرة التاسعة لثورة 17 فبراير المجيدة، بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها مدن ومناطق مختلفة في البلاد.

وعبَّـر أهالي طبرق المحتفلون بثورة 17 فبراير المجيدة عن سعادتهم بالذكرى التاسعة للثورة من خلال لافتات كتب عليها «ثورة فبراير ثورة شعب» و«علينا أن نحافظ عليها من الضياع» و«علينا بتصحيح مسارها».

وقال حسين الصغير أحد المشاركين في الاحتفالية لـ«بوابة الوسط» إن «الجميع خرج مساء اليوم سعيدًا بهذه المناسبة، مع أننا لم نعلن موعدًا للخروج، وما خرجنا إلا وفاءً لدماء الشهداء»، داعيًا «من خلال هذه الذكرى إلى صلة الرحم والتآزر والتكاتف والبناء من أجل دولة مستقلة يسودها الأمن والأمان ولم شمل الليبيين ونبذ الفرقة حتى لا ينفلت عقد الدولة».

وقال نوري غيضان أحد منتسبي منظمات المجمع المدني في طبرق لـ«بوابة الوسط» إن الليبيين خرجوا العام 2011 «من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل أن تكون حياة الليبيين أفضل مما كانت عليه في النظام السابق، وهدف الثورة ومبادئها ما زالت ثابتة ولم لن تتغير».

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