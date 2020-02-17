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بمناسبة ذكرى فبراير.. السراج يؤكد التزامهم بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات الشعب رغم العراقيل

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، التزامهم بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات الشعب الليبي وحلمه الذي راوده في 17 فبراير، رغم العراقيل والمعوقات والمظاهر السلبية التي تواجه البلاد.

وقال السراج خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة فبراير: إن “رسالتي لكل من في الداخل والخارج أقولها واضحة جلية، نحن دعاة سلام ونسعى لتحقيق الاستقرار ولم ندخر جهدًا في ترسيخ الوفاق وفي الالتقاء على كلمة سواء. فإننا ملتزمون بالمضي قدمًا في تحقيق طموحات شعبنا وحلمه الذي راوده في السابع عشر من فبراير بالعيش في كنف دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة”.

وشدد السراج في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين، على أنه “لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، ولن يقبلوا أن تتحول ليبيا إلى مزرعة يحكمها فرد أو عائلة أو قبيلة”، منوها إلى أن “هذا ما تعبر عنه مواقفهم الرسمية وما يعكسه خطهم السياسي والدبلوماسي”.

وأضاف السراج: “إننا في مسارنا السياسي ومع شركائنا في هذا الوطن لن نفرط في تضحيات شبابنا وأبطالنا منذ فجر فبراير إلى هذا اليوم حتى ينبلج الصبح ساطعًا ناصعًا معلنًا نهاية حقبة الظلام والطغاة، وبداية السلام والاستقرار”.

وأكد السراج: أنه “تم توظيف مَن لديه الهوس والاستعداد لتبني مرادهم ولتحقيق مبتغاهم باستخدام ذريعة مكافحة الإرهاب، هذا الإرهاب الذي عرف العالم بأسره مَن قاومه وهزمه في ليبيا وليس ثمة شاهد على ذلك أكثر وضوحًا من ملاحم البنيان المرصوص تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه “تم جلب المرتزقة من كل حدب وصوب وتم رهن بعض القواعد العسكرية للأجنبي واستنزفت أموال البنوك والمصارف الوطنية لتمويل هذه الحرب الظالمة”، على حد قوله.

وتابع فائز السراج بالقول: أن “البداية كانت بتدمير أجزاء من بنغازي وبعدها أجزاء من درنة وتم العبث بالجنوب ونسيجه الاجتماعي وأُغلق النفط، مصدر قوت كل الليبيين، وفي كل مرة كان الشباب هو وقود هذه المعارك”.

وواصل قائلا: أنه “بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على العدوان الفاشل على العاصمة وما قوبل به من حزم، وصده ودحره، لا زال الوهم يراود بعض هذه القوى الخارجية وبيادقه في الداخل بالسيطرة على مقاليد الحكم عبر الانقلابات العسكرية دون أن يرمش لهم جفن وهم يشاهدون حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات، وفي استهتار غير مسبوق بأرواح الشباب الليبي، الضحية الكبرى لهذه المؤامرات والمغامرات البائسة، الذي يعول عليه كقوة اقتصادية وإنتاجية فاعلة في بناء مستقبل وطننا”.

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تعليقات

  • الشعب الليبى وضع خازوق فى مؤخرتك باغلاق ابار النفط حتى تنتهى العلاقة الشرجية بينك وبين اردوغان فبدون اموال النفط سيبيعك لمن يدفع الثمن فهو يحتاج من يسد عجز ميزانية تركيا لا من يكون عبئا عليعها ولن يجد السراج وعصابته ما ينفقه على المرتزقة ولا على علاج الجرحى ولا اموال لقتلى المليشيات وسيثور ضده اهالى طرابلس فمعظمهم يعتمدوا على الدخل الحكومى بعكس من مناطق اخرى تعتمد على الانتاج الزراعى والصناعى بينما تجار مصراطة لن يجدوا دولارات يستوردوا بها سلعهم وسيضغطوا على المليشيات ارأيتم تأثير سلاح النفط بيد الشعب اقوى من القنبلة الذرية يفتك بالارهاب ويجعل عيشتهم هباب

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    • تلك هي أمانيكم واوهامكم. عودتنا تجربة شح السيولة الماليه خلال السنين الماضيه ومن أيام إبراهيم الجضران بأنه سيأتي وسيظهر علينا حمار آخر ويقفل آبار النفط. فنحن على أتم الاستعداد يا بغل!؟

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  • المضي قدما يا عرص يا ذيوث يا فاسد يا مجهول الاصل. معناه المضي الي الدمار و التخريب الله يلعنك و يلعن اصلك. و لكن باذن الله لن تفلت من العقاب و القصاص يا ترص ولو كنت في المريخ

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    • بما أنني نعرف عنك وعن جزء من أهلك وأسرتك ومستواك التعليمي وتواجدك في مكانك البعيد الذي انت تنادينا منه اسمع أسمع الحكم الجماهيري لن يعود فعليك أن تبحث عن مثابه أخرى وقد قلت هذا لولد أختك بالأمس. أنت تعرفني كما أعرفك

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