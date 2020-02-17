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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

17 February, 2020

أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح اليوم الإثنين جولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية – بنغازي، تفقد خلالها أوضاع المسجونين والموقفين على ذمم قضايا بحوزة النيابة العامة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني تجول داخل عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، متفقدا أوضاع السجناء والموقوفين، وأبرز مشاكلهم، والاحتياجات اللازمة لتوفير ظروف إنسانية ملائمة للنزلاء.

واطلع الثني خلال الجولة على مشكلة التكدس في مقرات إقامة النزلاء والتي أرجعتها إدارة المؤسسة لوجود عدد 1300 قضية بها موقوفين على ذممها لم يفصل القضاء فيها بعد.

ودعت إدارة السجن لسرعة الفض في هذه القضايا من خلال إصدار أحكام بالسجن أو الإفراج على الموقوفين.

وشدد الثني على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، صادراً تعليماته بضرورة إخضاع كافة النزلاء إلى دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة حتى تكون المؤسسة للإصلاح والتأهيل فعليا لا مجرد سجن يقضي فيه المدان عقوبته ويخرج بمزيد من النزعات الإجرامية التي تؤثر سلبا على المجتمع.

واطلع على هذه التجربة القائمة بمقر مؤسسة إصلاح وتأهيل النساء والمقام بها ورشة لتعليم الحياكة وفنون الحاسب الآلي.

وأكد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، مبينا أن عام التدريب الذي تبنته الحكومة سيطال حتى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتجول الثني داخل مشروع إنشاء العنبر الإضافي بالمؤسسة مبديا العديد من الملاحظات، مؤكدا على ضرورة الاسراع في إنجاز العمل.

ورافق الثني خلال الجولة وزير العدل المكلف خالد نجم، ورئيس جهاز الشرطة القضائية عبداللطيف بوهدمة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.