يعقوب الحلو: فرصة السلام الحقيقية في ليبيا تواجه خطرا كبيرا بسبب استمرار النزاع

أخبار ليبيا24

قال، يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام، منسق الشؤون الإنسانية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى ليبيا في حفل تدشين خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 في ليبيا إن الفرصة حقيقية للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا تواجه خطرًا كبيرًا بسبب استمرار النزاع.

وأضاف الحلو، أن عشرات الآلاف من الليبيين، ناهيك عن أعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين المستضعفين، لازالوا يتحملون مشقّة ومعاناة لا توصف.

وقال، إنه “بدلاً من أن تتمتع ليبيا بمكانتها الصحيحة بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، إلا إنها غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة”، مشيرًا إلى المنظومة الإدارية الهشة أصلا، وبالأخص تلك المنظومة المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية، قد وُضعت على المحك بسبب النزاع الذي طال أمده، مما أدى إلى تزايد النقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

وقال الحلو، “إن الاستخدام المتزايد للأسلحة المتفجرة أدى إلى وقوع خسائر بين المدنيين ونزوح وتدمير وأضرار في المنشآت المدنية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس، كما أن النزاع وانعدام الأمن يؤثران على قدرة الناس على التنقل بحرّية والحصول على الخدمات الأساسية”.

وذكر الحلو، أن “الجهات الإنسانية الفاعلة والعاملة في ليبيا واجهت تحديات وقيود كبيرة وعلى مستويات عدة فيما يتعلق بإمكانية الوصول؛ فيما تسبب تصعيد النزاع في إيجاد بيئة يصعب التكهن بتطور الأحداث فيها وتصعب فيها الاستجابة الإنسانية بصدقية وفي الوقت المناسب”.

وقال إنه “ورغم كل هذه التحديات، إلا أن ما أثار إعجابي هو صمود أبناء هذا البلد من أجل التغلب على المصاعب التي يواجهونها يومياً؛ فقد أظهر الليبيون التزاما وتضامناً استثنائيين لدعم ومساعدة بعضهم البعض، وبالتالي، فإن أكبر عملية للمساعدات الإنسانية في ليبيا يقوم بها الليبيون أنفسهم”.

وأكد الحلو، إن مستقبل ليبيا في يد الليبيين بالدرجة الأساس، كما أن إحراز التقدم في العملية السياسية والمسارات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها والمتفق عليها في مسار برلين، أمر أساسي لضمان سبل مستدامة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.

وقال الحلو، “يبقى السلام شرطاً أساسياً حاسماً لوقف الأزمة الإنسانية المتنامية، ولكي تعود ليبيا إلى مسارها الصحيح لتحقيق الانتعاش والتنمية المتوسطة وطويلة الأجل بوحي من أولويات التنمية الوطنية في ليبيا وجدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24