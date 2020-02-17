العشرات من أهالي طبرق يحتفلون بالذكرى التاسعة لثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – خاص

خرج العشرات من أهالي مدينة طبرق اليوم الإثنين بميدان الشهداء، للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير.

ورفع المحتفلون أعلام دولة ليبيا المعروف بـ”علم الاستقلال” بمختلف أحجامه، معبرين عن سعادتهم وهم يرددون أغاني وشعارات ثورة فبراير.

وأكد المحتفلون، بحسب ما أفاد مراسل أخبار ليبيا 24، على أن ثورة فبراير هي ثورة شعب ضد ما وصفوه بـ”حكم الاستبداد وطغيان”، مشددين على حقهم في الاحتفال بهذه المناسبة، رغم ما تمر بها البلاد من ظروف صعبة.

كما رفع بعض المحتفلين اليوم صور ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، مطالبين بعودة الدولة الملكية، مجددين دعمهم وتأييدهم للجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب.

وتزينت بعض شوارع طبرق وميدان الشهداء ومسجد الملك إدريس وسط المدينة بأعلام الاستقلال من ليلة البارحة، ابتهاجا وفرحا بذكرى ثورة فبراير.

وتحتفل عدة مدن ليبية اليوم الإثنين بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي اندلعت في 2011 للإطاحة بالنظام السابق، بسبب ممارسته ما وصفوه بـ”الظلم والاستبداد”.

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