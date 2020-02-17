الاتحاد الأوروبي يُلمح لإمكانية إرسال قوات برية إلى ليبيا

بروكسل 17 فبراير 2020 (وال)- اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وبحسب وكالة فرانس برس، والاتفاق جاء عقب انتهاكات متكررة من قبل المليشيات الإرهابية في طرابلس، وسط تلميحات بإمكانية إرسال “قوات برية” إلى ليبيا الغارقة في الأزمات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو : “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا”. (وال- بروكسل) ر ت

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