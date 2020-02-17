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بدء وصول المشاركين في ملتقى القبائل الليبية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت وفود مشايخ وأعيان ليبيا بالوصول إلى مدينة ترهونة استعدادا لانطلاق ملتقى القبائل الليبية، ويجمع الملتقى كافة القبائل الليبية تحت شعار “حي على الجهاد”، وكان في استقبال الوفود مجلس مشايخ وأعيان ترهونة وعلى رأسهم الشيخ صالح الفاندي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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