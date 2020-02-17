وزارة الصحة تتفقد مستشفى تازربو العام

تفقد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة أمس مستشفى تازربو العام، برفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية إبراهيم اجويلي، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب.

مدير إدارة المستشفيات اطلع خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفى والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، كما التقى عددا من رؤساء الأقسام لبحث آلية تطوير جودة الأداء وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي.

ووفق الوزارة فقد استمع مدير إدارة المستشفيات إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه المستشفى، بهدف تذليلها وتوفير ما يلزم لسير العمل بشكل صحيح، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي اليوم، زيارة تفقدية فجائية لمركز بنغازي الطبي برفقة مدير عام المركز، ومدير إدارة الخدمات والشؤون الطبية، ومدير إدارة العمليات بالمركز.

ووفق الوزارة فقد أوضح مدير إدارة التفتيش أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على عمل العيادات الخارجية للأطفال، وقسم التدريب والتطوير وشعبة التمريض وقسم الطوارئ والإنعاش بالمركز الطبي، مشيدا بالجهود المبذولة والإجراءات الجديدة المتخذة مقارنة بالزيارات السابقة.

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