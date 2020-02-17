اتفاق بين هيئة الإعلام والثقافة وجامعة أجدابيا

وقعت الهيئة العامة للثقافة وكلية الإعلام والاتصال بجامعة أجدابيا، اتفاقا على التعاون المشترك بينهما في مجالات التدريب والتطوير، وإقامة دورات تدريبية للخريجين من كلية الإعلام ودورات مماثلة أكاديمية للموظفين بالهيئة.

هذا وأكد عميد الكلية على ما جاء في مذكرة الاتفاق وضرورة التطبيق الفعلي لبنودها، كما تطرق لإقامة مؤتمر علمي دولي بالكلية في القريب العاجل.

ووقع اتفاق التعاون رئيس الهيئة العامة للثقافة جمعة الفاخري، وعميد كلية الإعلام والاتصال فرج العريبي، بحضور عميد الجامعة وعدد من المسؤولين من هيئة الثقافة والجامعة.

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