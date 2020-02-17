الناظوري يدعو الليبين إلى الوحدة في الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير

هنأ رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري «الأمة الليبية» بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الـ 17 فبراير.

وأكد الناظوري بحسب بيان على صفحة «المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية» على الفيسبوك على «ضروروة الإستمرار صفا واحد شعب وقوات مسلحة في تسخير كل الجهود اللازمة لإنجاز آخر مراحل النصر الكبير ضد قوى الإرهاب ومرتزقته».

أحياء وميادين سبها تحتفي بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير

وأضاف الناظوري، بحسب البيان، أنه «لامناص من تحقيق الحياة الكريمة لشعبنا العظيم الذي جسد أكبر صور التعبئة والدعم والمساندة لجيشه الذي حطم أقوى مخططات الجريمة وأكبرها على الإطلاق».

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وتحتفل البلاد بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير التي أطاحت النظام السابق، بينما تشهد هدنة وسط محاولات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، عبر ثلاثة مسارات «العسكري والاقتصادي والسياسي».

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