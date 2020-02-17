طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية الليلة وغدا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء الليلة ويوم غدا استمرار الاستقرار مع امتداد مرتفع جوي نحو مناطق ليبيا، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج وشمال شرق البلاد ومستقر على أغلب المناطق الغربية والجنوبية.

وبحسب التقرير فقد تكاثرت السحب اليوم ببعض المناطق الشرقية والخليج رافقتها امطار متفرقة، ايضا الليلة وصباح الغد متوقع زخات من المطر لكن بشكل متفرق.

فيما تكون درجات الحرارة خلال النهار معتدلة باغلب مناطق البلاد من الشمال الى الوسط والجنوب وتميل للبرودة نسبيا بالمناطق الجبلية الشرقية والغربية.

وبحسب التقرير تسجل درجات الحرارة انخفاض نسبي خلال الليل والصباح الباكر بالمدن الجبلية ومناطق الوسط والجنوب؛ مع طقس يكون غائم جزئيا بمناطق الشمال .

وتوقع التقرير أن تشهد الاجواء استمرار الاستقرار على طقس ليبيا مع غياب اي منخفضات او تقلبات بحوض البحر المتوسط وقد يمتد هذا الاستقرار خلال بقية الاسبوع .

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