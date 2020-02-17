

ليبيا



بوابة افريقيا-وكالات |

17 February, 2020

أعتبر نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف خلال جلسة اللجنة الدولية لتنفيذ مؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ، أن “المقترحات التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي حددت دائرة اختصاص لجنة المتابعة الدولية لنتائج مؤتمر برلين، تحتاج للتعديل في شكلها المقترح حاليا، نظراً لوجود عدد من المهام التي تعود بشكل حصري إلى صلاحيات مجلس الأمن الدولي، ولا يجوز بتاتا التطاول عليها، وهناك نقاط أخرى مثيرة للجدل في النص، فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح على أي أساس ستشارك البعثة في مناقشة القضايا غير المدرجة ضمن صلاحياتها”.