دولة رئيس مجلس الوزراء يُجري جولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية ببنغازي

بنغازي 17 فبراير 2020 (وال)- أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية – بنغازي.

هذا وتفقد دولته خلال جولته يرافقه معالي وزير العدل المكلف، ووكيل عام وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ورئيس جهاز الشرطة القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، أوضاع السجناء والموقفين على ذمم قضايا بحوزة النيابة العامة.

وتجول دولته والوفد المرافق له، داخل عنابر وحجرات المؤسسة وملحقاتها، متفقدًا أوضاع السجناء والموقوفين، وأبرز مشاكلهم، والاحتياجات اللازمة لتوفير ظروف إنسانية ملائمة للنزلاء.

واطلع دولته خلال الجولة، على مشكلة التكدس في مقرات إقامة النزلاء، والتي أرجعتها إدارة المؤسسة لوجود عدد 1300 قضية بها موقوفين على ذممها لم يفصل القضاء فيها بعد.

ودعت إدارة السجن لسرعة الفض في هذه القضايا، من خلال إصدار أحكام بالسجن أو الإفراج على الموقوفين.

وشدّد دولة الرئيس على ضرورة توفير الظروف الملائمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء والموقوفين، صادرًا تعليماته بضرورة إخضاع كافة النزلاء إلى دورات تدريبية وتأهيلية في العلوم والحرف المختلفة، حتى تكون المؤسسة للإصلاح والتأهيل فعليًا، لا مجرد سجن يقضي فيه المدان عقوبته، ويخرج بمزيد من النزعات الإجرامية التي تُؤثر سلبًا على المجتمع.

واطلع دولته على هذه التجربة القائمة بمقر مؤسسة إصلاح وتأهيل النساء، والمقام بها ورشة لتعليم الحياكة وفنون الحاسب الآلي.

وأكد دولته على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن عام التدريب الذي تبنته الحكومة، سيطال حتى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتجول دولته داخل مشروع إنشاء العنبر الإضافي بالمؤسسة، مُبديًا العديد من الملاحظات، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إنجاز العمل. (وال- بنغازي) ر ت

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