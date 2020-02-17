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انطلاق الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انطلق مساء اليوم الاثنين، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير وسط حضور واسع من قبل المواطنين بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها المدن والمناطق الليبية الأخرى.

وأظهرت الصور التي نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضورا واسعا من قبل المواطنين الليبيين للمشاركة في احتفالات هذا العام التي تعد الأكبر خلال السنوات الماضية.

وتزينت شوارع العاصمة منذ أيام بأعلام ورايات الاستقلال ومظاهر الزينة كما علق المواطنين الإعلام على مركباتهم وخرجوا جماعات للمشاركة مع عائلاتهم في هذه الاحتفالات التي تقام هذا العام تحت شعار «فبراير – ذكرى لاتغيب – وروح تتجدد».

وأحياء عدد من الفنانين الليبيين احتفالات الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بأناشيد وطنية تتغنى بليبيا وحبها، كما قدمت فرق الفنون فقرات فنية وغنائية جسدت أصالة الشعب الليبي وتراثه العريق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • – والله ما شوه جمال البلاد وخاصة العاصمة طرابلس الا عالالوان والخرق ألي معلقينهم في كل مكان – الشيء لما يزيد عن حده ينقلب ضده…..
    بصراحة ومن غير مجاملات ايامات احتفالات ثورة الفاتح العظيم –
    كانت الطرقات وممرات المشاة في ليلتها تنظف بشاحنات رش المياه …
    وكانت البلاد نظيفة لابعد الحدود والاشجار كلها يتم شذبها وتنسيقها …. والأضواء تزين كالأقواس في كل الشوارع بأشكال مختلفة ….
    وكانت الخيول الليبية وفرسان الليبين فرسان الفاتح العظيم – على صهوة جيادهم باللباس التقليدي على طول الطريق الساحلي الكورنيش – وكانت سيارات الإسعاف امام المتحف الوطني … وسيارات المرور المرسيدس في الساحة الخضراء ….
    وسيارات الامن في إشارات المرور وتقاطع الطرقات –
    وكانت منصة في السرايا الحمراء وفيها أغاني المرحوم محمد حسن –
    وحولها سيارات الدعم المركزي – في منظر مهيب – والأطفال والنَّاس كلهم فرحانين من مل الدول العربية والأجنبية – دون رفع اي إعلام او تلوين وجوه –
    وكان العلم فوق أعمدة الاضواء والصاري فقط – يرفرف اخضر عاليا فوق ارض الحرية ارض اول جماهيرية في التاريخ – احتراما لهيبة الدولة – ايام لا تنسي وممتعة – ويعد ايام العيد يأتي معرض طرابلس الدولي والمهرجانات الليبية والعربية – وعرض الكتب والمنتجات العربية – في احلى أيام لن تتكرر –

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  • ايام الاحتفالات الليبية التي لا تنسى – جمال طرابلس الليبية – الرابط
    youtube.com/watch?v=M3dkms8RBok

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  • اغلبهم في الاحتفالات مش ليبيين الأصل – وأغلبهم علمانيين عاءدون توانسة وأمازيغ – ومش عارف – ما فيش حتى زي الليبي التقليدي الحقاني – او خيول ليبية او اي شيء –

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  • اختلاط معيز وضان وتلصيق ودحنسة وتمسيد وتبادل أرقام ومواعيد… كمشة خامرات وفاسقين وديوثين يتحاوسوا ويحتفلوا بنكبة سودا نودا جت على روس الليبيين… نبي نعرف شنو في في مخاخهم هالتافهين والتافهات هالصعاليك الأوباش!!! بشنو طالعين يحتفلوا بالزبط؟؟؟ بالقهرة والعازة والفقر وانعدام الأمن وسيطرة الخوانجية والمليشيات على مقدرات البلاد ونهب خيراتها وتهريب ثرواتها والأزمات اللي ماليهاش نهاية بين سيولة وكناسة وكهرباء وماء وبنزينة ونافطة وغاز وووو… وهما ماشيين للساحة ماشافوش في طريقهم الكناسة مكدسة في كل مكان؟؟؟ ونحلف عليهم أكثر من نصهم ما عندهمش سيولة وإيامهم سود ويعانوا… لكن ما تعرفش كيف تفسر طلوعهم واحتفالهم… هل هو تسكير راس وعناد… هل هو جهل وحماقة… هل هو هبال وجنون؟؟؟ الموضوع يبي محللين نفسيين باش يفسرولنا ويوضحولنا شنو قصة هالصعاليك اللي يطلعوا يحتفلوا على أنقاض وأطلال بلاد كان ممكن يصير منها قبل نكبة 17 قهاير وكانت ماشية في الاتجاه الصح… عالأقل آخر 4 سنين قبل النكبة.

    الله لا تربح اللي كان السبب… وأولهم فية الخوانجية الأنجاس خوارج العصر… ربي يقطع دابرهم وين ما هما.

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