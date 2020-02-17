انطلاق الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس

انطلق مساء اليوم الاثنين، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس الاحتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير وسط حضور واسع من قبل المواطنين بالتزامن مع احتفالات عديدة شهدتها المدن والمناطق الليبية الأخرى.

وأظهرت الصور التي نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضورا واسعا من قبل المواطنين الليبيين للمشاركة في احتفالات هذا العام التي تعد الأكبر خلال السنوات الماضية.

وتزينت شوارع العاصمة منذ أيام بأعلام ورايات الاستقلال ومظاهر الزينة كما علق المواطنين الإعلام على مركباتهم وخرجوا جماعات للمشاركة مع عائلاتهم في هذه الاحتفالات التي تقام هذا العام تحت شعار «فبراير – ذكرى لاتغيب – وروح تتجدد».

وأحياء عدد من الفنانين الليبيين احتفالات الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بأناشيد وطنية تتغنى بليبيا وحبها، كما قدمت فرق الفنون فقرات فنية وغنائية جسدت أصالة الشعب الليبي وتراثه العريق.

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