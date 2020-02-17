الجيش السوري يحكم السيطرة على حلب

أعلنت القوات السورية في بيان الإثنين فرض سيطرتها الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، ومتوعدة باستكمال عملياتها للقضاء “على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت” لضمان أمنها.

وأعلنت وزارة النقل السورية أن مطار حلب الدولي يستأنف هذا الأسبوع تسيير أولى الرحلات المدنية بعد توقف لسنوات.

وقال الجيش السوري الإثنين إنه فرض سيطرته الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، وإنه سيستكمل حملته للقضاء “على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت”.