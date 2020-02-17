البعثة الأممية تعلن استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، والتي يدعمها قرار مجلس الأمن رقم 2510، يوم غد الثلاثاء في جنيف، حيث أعربت عن إشادتها بحس المسؤولية الذي ابداه المشاركون والروح الجادة والبناءة التي تحلوا بها.

كما أعربت عن أملها في أن يترجم هذا الأمر في المسار السياسي الليبي الواسع التمثيل والمقرر أن يبدأ في ٢٦ فبراير.

وحثّت البعثة المشاركين في المسارات الثلاثة على التحلي بروح إيجابية وبناءة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد اقترحت يوم 18 فبراير الحالي، موعداً لجولة جديدة من التفاوض بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في جنيف، مع حرص الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.