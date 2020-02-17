اخبار ليبيا الان

البعثة: استئناف محادثات اللجنة العسكرية الثلاثاء

تم النشر منذُ 52 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

البعثة الأممية: استئناف محادثات اللجنة العسكرية بجنيف يوم الثلاثاء
البعثة تشيد بـ”بحس المسؤولية” الذي أبداه المشاركون باللجنة وتأمل ترجمة نفس الأمر بالمسار السياسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ستفشل المباحثات لان الخوان يعتقدون ان الاسلحة التركية والمرتزقة السوريين سترة نجاة لهم كنا قال المعتوه معتيق ونسى ان سترة النجاة هؤلاء تركوا اهلهم فى ادلب فى العراء وجاءوا الى ليبيا طبعا فى المال ونسوان الخوان فى خيام النكاح مع ان المعركة محسومة لصالح الجيش لمن يفهم كلام السلطان المعتوه جيدا حيث قال ان روسيا هى من تدير ليبيا وبما ان المرصد السورى قال ان هناك مؤامرة روسية تركية مكنت الجيش السورى من السيطرة على كامل حلب ويتقدم الان فى ريف ادلب معن ذلك ان ليبيا ستكون مثل سوريا وحلب مثل طرابلس ومصراطة مثل ادلب وسيقول اردوغان وقتها لاحد يقدر على الروس

    رد

  • اعجبنى كلام وزير خارجية روسيا حيث قال اننا لانتفق مع تركيا فى كل شئ فلابد من وجود خلاف وفى النهاية احد الطرفين يفرض رايه ..وبالطبع من يفرض رايه كما نرى هو الطرف الاقوى روسيا ومن يطيع اوامر القيصر بوتن هو السلطان المسعور يقول كلام كبير ثم يتراجع عنه على طريقة المعلم حنفى فى فيلم ابن حميدوا عندنا يقول لام حميدة كلمتى ماتنزلشى الارض ابدا وفى النهاية يرجع فى كلامه فهو يهدد اذا لم تنسحب سوريا من ادلب يينما الروس اكدوا انه لابد من تمكين النظام من تحرير ادلب ويقوم الجيش الروسى بنفسه لحماية طريق حلب دمشق بصورة جعلت المعارضة السورية تقول ان هناك مؤامرة روسية تركية عليهم مما يؤكد ما قلناه ونقوله دائما ياخوان المتغطى باردوغان عريان

    رد