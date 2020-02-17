البعثة: استئناف محادثات اللجنة العسكرية الثلاثاء

البعثة الأممية: استئناف محادثات اللجنة العسكرية بجنيف يوم الثلاثاء
البعثة تشيد بـ”بحس المسؤولية” الذي أبداه المشاركون باللجنة وتأمل ترجمة نفس الأمر بالمسار السياسي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
البعثة الأممية: استئناف محادثات اللجنة العسكرية بجنيف يوم الثلاثاء
البعثة تشيد بـ”بحس المسؤولية” الذي أبداه المشاركون باللجنة وتأمل ترجمة نفس الأمر بالمسار السياسي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ستفشل المباحثات لان الخوان يعتقدون ان الاسلحة التركية والمرتزقة السوريين سترة نجاة لهم كنا قال المعتوه معتيق ونسى ان سترة النجاة هؤلاء تركوا اهلهم فى ادلب فى العراء وجاءوا الى ليبيا طبعا فى المال ونسوان الخوان فى خيام النكاح مع ان المعركة محسومة لصالح الجيش لمن يفهم كلام السلطان المعتوه جيدا حيث قال ان روسيا هى من تدير ليبيا وبما ان المرصد السورى قال ان هناك مؤامرة روسية تركية مكنت الجيش السورى من السيطرة على كامل حلب ويتقدم الان فى ريف ادلب معن ذلك ان ليبيا ستكون مثل سوريا وحلب مثل طرابلس ومصراطة مثل ادلب وسيقول اردوغان وقتها لاحد يقدر على الروس
اعجبنى كلام وزير خارجية روسيا حيث قال اننا لانتفق مع تركيا فى كل شئ فلابد من وجود خلاف وفى النهاية احد الطرفين يفرض رايه ..وبالطبع من يفرض رايه كما نرى هو الطرف الاقوى روسيا ومن يطيع اوامر القيصر بوتن هو السلطان المسعور يقول كلام كبير ثم يتراجع عنه على طريقة المعلم حنفى فى فيلم ابن حميدوا عندنا يقول لام حميدة كلمتى ماتنزلشى الارض ابدا وفى النهاية يرجع فى كلامه فهو يهدد اذا لم تنسحب سوريا من ادلب يينما الروس اكدوا انه لابد من تمكين النظام من تحرير ادلب ويقوم الجيش الروسى بنفسه لحماية طريق حلب دمشق بصورة جعلت المعارضة السورية تقول ان هناك مؤامرة روسية تركية عليهم مما يؤكد ما قلناه ونقوله دائما ياخوان المتغطى باردوغان عريان
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