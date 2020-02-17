جوزيب بوريل: مهمة بحرية جديدة لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.

وذكر وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل , ان المهمة ستكون مخولة التدخل لوقف شحنات الاسلحة ” .

وقال بوريل :ان الاتحاد الأوروبي يامل بأن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية اذار المقبل ، رغم انه لم يتم وضع العديد من التفاصيل بينها قواعد الاشتباك لوحدات البحرية “.

واضاف بوريل, إنه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة التي ستقرر ذلك، إلا أنه من المرجح أن تكون هذه الجهة هي وزراء الخارجية الذين سيعتمدون على نصيحة القادة العسكريين.