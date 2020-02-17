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الصراع التركي اليوناني يحتدم بسبب “اتفاقية الوفاق”

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل التوترات بين دول شرق المتوسط مشتعلة بسبب إمكانية الحصول على الطاقة بعد اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق التي أوقعتها في قلب الصراع الجيوسياسي بين أنقرة وأثينا.

وما تزال أثينا منذ أشهر تسعى لمحاربة الاتفاقية قانونيا وتستعد الآن لنشر مذكرة رسمية تحدد الإحداثيات الجغرافية بدقة في اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والوفاق وستقدمها إلى قسم قانون البحار والمحيطات التابع للأمم المتحدة.

وجاء الرد التركي سريعا، مهددا بمباشرة عمليات التنقيب في المنطقة الاقتصادية التي تدعي أنقرة أنها من حقها بالكامل بما فيها المنطقة الواقعة قبالة جنوب جزيرة كريت اليونانية، مشيرة إلى أن نشر الخرائط من قبل الأمم المتحدة سيجعل المذكرة رسمية بشكل أساسي وستمهد الطريق لبدء أنشطة التنقيب الاستكشافي للموارد الطبيعية.

وبناء على الإحداثيات الجغرافية التي قدمتها تركيا لتبرير اتفاقيتها، فقد تجنبت ذكر جزيرة كريت التي وصفتها بأنها محدودة التأثير في المنطقة الاقتصادية كما تجنبت ذكر جزر كاسوس وكارباثوس وكاستيلوريزو ورودس، معتمدة على الجزر التركية غير المأهولة، والتي تم استغلال تأثيرها الكامل في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا.

من جهتها تواصل أثينا بذل جهد دبلوماسي على أعلى مستوى لتسليط الضوء على الصراع الجيوسياسي مع أنقرة إلا أن اعتراضها لم يغير من نية تركيا لبدء التنقيب ما جعل الأخيرة تستغل الاتفاقية للضغط على جيرانها الأوروبيين والمجتمع الدولي لتحقيق غايات سياسية خدمة لأجندات توسعها الدولي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • المعركة خاسرة كالعادة لاردوغان لانها تعتمد على اوهام يسخر منها العالم كله وبعد انشاء منظمة غاز شرق البحر المتوسط من قوى اقليمية قوية مثل مصر واسرائيل واليونان وفرنسا واليونان وقبرص وامريكا بصفة مراقب بينما السلطان المسعور يقف وحيدا غبى ياوحيد فى الحماقة فريد

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  • «اعلم أيها المعتوه إردوغان أن بلادك هي إرث العرب وليس العكس. فالعرب هم أسيادكم في الماضي والحاضر، ولو لم يجرد أجدادنا العرب سيوفهم على أجداده لظل هذا المعتوه على كفره وضلاله يعبد النار والشمس والنجوم»

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