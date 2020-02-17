اللواء الأبعج يؤكد أولوية حل مشاكل الجنوب

في إطار العملية العسكرية المستمرة في الجنوب، وصل إلى تراغن آمر مجموع المناطق العسكرية في الجنوب اللواء أبوالقاسم الأبعج، وكان في استقباله عند بوابة المدينة الشمالية ممثلو الوحدات العسكرية والأمنية التابعين لمنطقة مرزق العسكرية ورئيس وأعضاء المجلس التسيري ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان ومشائخ تراغن.

وفي جلسة الاستقبال داخل قاعة النخيل، ألقى رئيس المجلس التسيري تراغن وأحد مشائخ المنطقة، كلمتين أكدا من خلالها ترحيبهم باللواء والضباط والجنود المرافقين له ودعمهم الكامل للجيش الوطني وتوفير كل ما يلزم لتسهيل مهمته في الجنوب.

بدوره، أكد الأبعج، في كلمة أمام المشائخ والأعيان ونشطاء المجتمع المدني، على أن قيادة مجموع المناطق العسكرية سيكون مقرها مؤقتاً في تراغن، وأن المرحلة الحالية والمقبلة هي لحل مشاكل الجنوب ومنها الوقود والمرتبات وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية ومحاربة التهريب والجريمة وغيرها من الظواهر السلبية.

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