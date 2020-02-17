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دي مايو: الاتحاد الأوروبي يلمح لإرسال قوات برية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: ” إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا” .

وأضاف: “إذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا”.

وتابع الوزير أن “الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا ادت المهمة الى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها”، كما أكد نظيراه الألماني والنمسوي الأمر.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي  قد وافقوا على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية إرسال “قوات برية” إلى البلد الغارق في الأزمات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تهريب الاسلحة غرب ليبيا فلماذا تتجهوا شرق ليبيا ياشر هل تخشون المليشيات الارهابية فى الغرق وتحتموا فى الجيش فى الشرق حيث الامان ام عينك على النفط يامكارين

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  • القادم وصول قوات أوروبية بحسب وزير الخارجية الايطالي. الشرمولة القادمة حارة صعب الخروج منها. افطنوا بلادكم الى ضياع ……..

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  • – الإيطاليين يعتقدون ان ليبيا – هي الشاطيء الرابع لإيطاليا – ولهم اطماع بإعادة امبراطورية موسيليني وهتلر داخل ليبيا –
    ومحاولات التحدث عن حجب الأسلحة عن ليبيا هي فقط – لعزل الليبين عن الدفاع عن ارضهم – وليبيا الان تقف على قواعدها وحكومتها بعد الضربة التي حصلت في 2011 – والتي ليست لها اي مبرر – والتي ضاع ضحيتها العديد من المدنيين الليبيين – والمتورطين هم حكومة السعودية وحكومة مصر والاخوان –
    ليبيا في صراع داخلي والتدخلات الأجنبية ستزيد من خطورة الوضع الحالي –
    – والقيادة الليبية هي الوحيدة التي تصلح على تسيير أمور البلاد سواء داخليا او خارجيا –
    – دون الاستعانة بالخارج – القباءل الليبية والقيادات الشعبية يجب ان تتدخل وتكون لها كلمتها في الشأن العام .

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