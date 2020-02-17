تراجع إنتاج النفط إلى 135 ألف برميل يوميا والخسائر تتخطى 1.6 مليار دولار

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج الخام إلى 135.745 برميل في اليوم، بحلول اليوم الاثنين، نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب؛ مشيرة إلى أن الخسائر جراء ذلك تصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اليوم، دعواتها لإنهاء «الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها»، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً «من أجل ليبيا وشعبها»، محذرة من حملات «التضليل الإعلامي» فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود.

1.65 مليار دولار خسائر إقفالات النفط حتى «17 فبراير»

وقالت المؤسسة إنها ترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة، مؤكدة أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وتوقعت المؤسسة وصول ناقلة محملة بالبنزين غدا إلى ميناء بنغازي، إذ يتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من بنغازي، فيما لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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