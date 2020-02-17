مصلحة الآثار تنهي ترميم “قصر ليبيا”‎

تواصل مصلحة الآثار الليبية أعمال الصيانة والترميم للآثار والمباني التاريخية بالمنطقة الشرقية وما حولها، وغيرها من معالم منتشرة في مجمل التراب الليبي.

وأفادت المصلحة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أنه وبعد انهيار جزء من السور الخارجي لقلعة قصر ليبيا في الجبل الأخضر، انتقل قسم الترميم بمراقبة آثار شحات من فوره لمعالجة الانهيار، مستعملا مواد تم جلبها مؤخرا ومنها مادة الصبيوني والجير الهيدروليكي.

وأضافت المصلحة أن فريق الترميم أتم العمل على أكمل وجه، للقلعة الواقعة بالقرب من وادي الكوف بالجبل الأخضر، في بلدة “قصر ليبيا” التي يعود تأسيسها إلى العصور الإغريقية والبيزنطية ما قبل الميلاد.

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