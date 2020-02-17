شركة «زلاف» تفتح مكتب عمليات بالعوينات لمتابعة مشروع تطوير حقل إيراون النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، عن افتتاح مكتب للعمليات تابع لشركة «زلاف ليبيا» إحدى الشركات التابعة للمؤسسة في بلدة العوينات (250 غرب أوباري) جنوب غرب البلاد، مخصصا لمتابعة عمليات تطوير حقل «ايراون» النفطي المتاخم للبلدة.

وقالت المؤسسة، في بيان إن شركة «زلاف» كانت قد بدأت فعلا منذ مدة عملياتها بالمنطقة، متوقعة أن يبدأ حقل «إيروان» في الإنتاج مع نهاية العام الجاري، ليصل إنتاجه إلى 16 ألف برميل في اليوم عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة زلاف ليبيا، الدكتور خليفة رجب: «يشكل افتتاح مكتب العوينات خطوة كبيرة في تاريخ شركتنا اليافعة. ويسرني جدا أن هذا المكتب سيخلق فرص عمل الجديدة لأهلنا في المنطقة الجنوبية. ونحن نتطلع الآن إلى بداية الإنتاج في حقل ايراون، والعمل على تطوير حقول جديدة في المنطقة».

حضر مراسم الافتتاح عدد من أعيان وحكماء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والمسؤولين ببلدية غات. ومثّل شركة «زلاف ليبيا» كلّ من مدير العمليات أبوبكر طليبه، ومدير إدارة الخدمات المكلف حازم دغمان، ومختص من إدارة التنمية المستدامة وإدارة الهندسة والمشاريع حاتم طبيقه، ومختص من إدارة الأمن والسلامة آرزي قادينو.

وشهدف حفل الافتتاح إلقاء كلمات الترحيب من قبل رئيس مجلس حكماء الطوارق، حسين الكوني، ومدير العمليات بشركة «زلاف ليبيا» أبو بكر طليبه الذي أعرب أمام الحضور عن تقديره الكبير للدعم والمساندة التي تلقتها الشركة من قبل أهالي المنطقة في سبيل تمكين الشركة من تحقيق خططها.

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