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بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان الشهداء

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الإثنين، في مهرجان احتفالي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير نظمته حركة الكشاف للأطفال، ونزلاء دار الرعاية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأطفال الأورام، ونزلاء دار المسنين.

كما شارك السراج في الاحتفال الشعبي الذي أقيم بالمناسبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

استمرار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس

وبحسب البيان، ألقى السراج، كلمة في مهرجان مسرح الكشاف، قائلا إن «الدولة المدنية المنشودة، هي التي تكفل حقوق جميع مواطنيها، وتحقق الأمن الاجتماعي».

وتحدث عن منظومة حقوق متكاملة، مبنية على تكافؤ الفرص بالأخص للفئات الأقل حظاً، موجها التحية لمنتسبي الحركة الكشفية على دورهم المتميز في خدمة وتنمية مجتمعهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • دولة مدنية سترة النجاه لها مرتزقة فروا من سوريا بعد ان فشلوا فى تطبيق دولتهم هناك ودولة مدنية يحكمها امعة تافه رفضه نواب الشعب مرتين ولم يؤدى حتى الان القسم الدستورى رغم اغتصابه للسلطة منذ اربع سنوات بدعم من القوى الاستعمارية ليبصم لهم على بيع ليبيا واحتلالها اتفووووه عليك

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