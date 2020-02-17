الشاطر : من يمنعون تقدم ثورة فبراير يمنعون تحقيق آدميتهم

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن الإحتفالات بمناسبة ” ذكرى فبراير ” كان استفتاء جماهيري شهدته مدن المنطقة الغربية.

وقال الشاطر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : ” غابت ⁧‫بنغازي‬⁩ بزخم شبابها لكنهم كانوا معنا في الساحات نتفهم ظروف المنطقة الشرقية التي تمر بحالة استبداد عنيف ” .

وتابع زاعمًا : ” اليوم وضح الفرق بين ⁧‫فبراير‬⁩ الحرية و الاستبداد الخانق لها وسيزول الظلم وتعود بنغازي لموكب الحرية “.

وفي تدوينة أخرى وجه الشاطر رسالة ثانية وقال : ” رسالتي في هذه الذكرى العظيمة للذين يمنعون تقدم ⁧‫فبراير‬⁩ إنما يمنعون تحقيق آدميتهم ” ! .

وختم الشاطر تدوينته لمن قال أنهم يمنعون تقدم فبراير : ” لا تستبدلوا الحرية بعبودية دكتاتور ، عارضوا بالحوار البناء للأفضل وليس بالرصاص القاتل ستبقى فبراير أيقونة ⁧‫الربيع العربي‬⁩ ومرحبتين فبراير ” .

المرصد – متابعات

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