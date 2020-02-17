الشاطر : من يمنعون تقدم ثورة فبراير يمنعون تحقيق آدميتهم

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن الإحتفالات بمناسبة ” ذكرى فبراير ” كان استفتاء جماهيري شهدته مدن المنطقة الغربية.
وقال الشاطر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : ” غابت بنغازي بزخم شبابها لكنهم كانوا معنا في الساحات نتفهم ظروف المنطقة الشرقية التي تمر بحالة استبداد عنيف ” .
وتابع زاعمًا : ” اليوم وضح الفرق بين فبراير الحرية و الاستبداد الخانق لها وسيزول الظلم وتعود بنغازي لموكب الحرية “.
وفي تدوينة أخرى وجه الشاطر رسالة ثانية وقال : ” رسالتي في هذه الذكرى العظيمة للذين يمنعون تقدم فبراير إنما يمنعون تحقيق آدميتهم ” ! .
وختم الشاطر تدوينته لمن قال أنهم يمنعون تقدم فبراير : ” لا تستبدلوا الحرية بعبودية دكتاتور ، عارضوا بالحوار البناء للأفضل وليس بالرصاص القاتل ستبقى فبراير أيقونة الربيع العربي ومرحبتين فبراير ” .
المرصد – متابعات
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