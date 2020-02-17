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الشاطر : من يمنعون تقدم ثورة فبراير يمنعون تحقيق آدميتهم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر أن الإحتفالات بمناسبة ” ذكرى فبراير ” كان استفتاء جماهيري شهدته مدن المنطقة الغربية.

وقال الشاطر في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : ” غابت ⁧‫بنغازي‬⁩ بزخم شبابها لكنهم كانوا معنا في الساحات نتفهم ظروف المنطقة الشرقية التي تمر بحالة استبداد عنيف ” .

وتابع زاعمًا : ” اليوم وضح الفرق بين ⁧‫فبراير‬⁩ الحرية و الاستبداد الخانق لها وسيزول الظلم وتعود بنغازي لموكب الحرية “.

وفي تدوينة أخرى وجه الشاطر رسالة ثانية وقال : ”  رسالتي في هذه الذكرى العظيمة للذين يمنعون تقدم ⁧‫فبراير‬⁩ إنما يمنعون تحقيق آدميتهم ” ! .

وختم الشاطر تدوينته لمن قال أنهم يمنعون تقدم فبراير : ” لا تستبدلوا الحرية بعبودية دكتاتور ، عارضوا بالحوار البناء للأفضل وليس بالرصاص القاتل ستبقى فبراير أيقونة ⁧‫الربيع العربي‬⁩ ومرحبتين فبراير ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • «اعلم أيها المعتوه إردوغان أن بلادك هي إرث العرب وليس العكس. فالعرب هم أسيادكم في الماضي والحاضر، ولو لم يجرد أجدادنا العرب سيوفهم على أجداده لظل هذا المعتوه على كفره وضلاله يعبد النار والشمس والنجوم»

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  • ياودي آدميه زي أدمية السراج والمشري وانت وفتحي باشا آغا بلاش منها لأنكم اصبحتم منقوصي الآدميه بوقوع طرابلس ومصراته تحت الاحتلال التركي والمرتزقه السوريين عاملين بوبات استقاف ويفتشوا في الليبيين الليبيات وخاصه كلمة افتحي شنطة يدك يا خانم وهاتي تلفونك اشوفه ولكن فيه من يقبل بالعيش في ظل نقصان الكرامه ولكن مقيوله الديك كرعيه في الخراء ويؤذن المستعمر التركي مانع علي الليبيين دخول قاعدة معيتيقه ومع هذا تقولون سوف نتحرر من الجيش الليبي انتم غير حرروا طرابلس من الاحتلال التركي وحرروا مصراته من الاحتلال التركي الايطالي فأربعه مئة جندي ايطالي يدنسون تراب مصراته وتعتبروا انه لكم كرامه او رجله او نخوه

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  • ثورة مؤخرتك يا تيس. توا مسخ زيك في إرذل العمر لماذا لايعود لله و يلازم المساجد و التسبيح. شنو مازال في عمرك يا بغل يا فاسد ؟؟ اتفووووووه علي زومتك يا خسيس يا معفن يا منزير

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  • ياسلام على حرية فبراير التى جلبت العار للشعب الليبى سلطان معتوه مسعور باع مرتزقة سوريين لحكومة المليشيات وقبض الثمن وباع حلب وادلب للروس حيث اتهم المرصد السورى التابع للمعارضة السورية اردوغان بالتآمر مع الروس بعد سقوط حلب بالكامل فى ايدى الجيش النظامى السورى وحماية الجيش الروسى لطريق حلب دمشق وراينا لافروف يقول يرد على الخروف اردغانوف بانه يوجد اختلاف بين تركيا وروسيا ولكن فى النهاية احد الاطراف يجبر الاخر على الاخذ برأيه وهو مايتضح من فرض اوامر روسيا وعندما قال اردوغانوف ان روسيا هى من تدير ليبيا فى اشارة لتبرير هزيمة اتباعه هناك بان الموضوع اكبر منه وان الجيش الوطنى سينتصر حتما رغم انف الخوان وكما اثبت المرصد السورى ان المتغطى باردوغان عريان وراينا المشرى يعترف بان الجيش الوطنى لدية اسلحة قوية بعد ان كنا نسمع عن انهم قادرون على هزيمة الجيش الوطنى ولكن خاب ظنهم بعد ان استطاع الجيش والشعب معا اغلاق ابار النفط حتى الان رغم كل التهديدات الخارجية فقهر المليشيات بسلاح خطير جفف منابع الارهاب وتركهم يتخبطون فى صراع على ما تبقى من مال وحتما سبهزمون ويدخلوا السجون

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