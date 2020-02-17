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بسبب مزايا السوريين..مليشيا “لواء المحجوب” تنسحب من طرابلس إلى مصراتة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع الإثنين إن أعداد من الآليات التابعة لمليشيا “لواء المحجوب” قد انسحبت ورجعت من طرابلس إلى مدينة مصراتة عن طريق الساحلي ليلة أمس الأول الأحد.

وأوضح المصدر أن رجوع مليشيات “لواء المحجوب ” إلى مصراتة كان بسبب رفضها الاستمرار في القتال بسبب المزايا المالية  التي يتلقاها المرتزقة من السوريين.

وأكد المصدر أن خلافا بين عناصر مليشيا “لواء المحجوب” ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا والذي كان من ضمن المسؤولين عن جلب المرتزقة السوريين ومنحهم المبالغ المالية بالعمله الأجنبية “دولار”، حول عزوف الليبيين عن القتال.

ولفت المصدر إلى أن باشاغا أبلغهم أن بعض الشباب الليبي المنخرط ضمن قوات الوفاق لايرغبون الاستمرار في القتل ما اضطرهم إلى جلب المرتزقة السوريين.

وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا أقر في يناير الماضي خلال رده على سؤال مذيع قناة الجزيرة عن وجود مقاتلين سوريين في طرابلس إلى جانب قوات الوفاق :”أن حكومة الوفاق أبرمت اتفاقية مع الحكومة التركية وهذه الاتفاقية كانت اتفاقية متنوعة”.

وتابع باشاغا :”الاتفاقية تشمل الجانب الأمني “التدريب والدعم”، ومن هذا الدعم هناك بعض القوات التي استعين بها في الدفاع عن طرابلس”.

وبعد تكرار مذيع قناة الجزيرة السؤال على وزير داخلية الوفاق قال للمذيع :”أجبتك عن السؤال”، فرد المذيع بأنه يريد إجابة محددة.

وواصل وزير الداخلية في حكومة الوفاق بالقول :”يفترض توجيه هذا السؤال إلى آمري قوات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق أما مهمتي أنا هي أني وزير داخلية إضافة إلى مشاركتي في بعض الاجتماعات السياسية”.

وكانت مصادر عدة تناقلت أن المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال ضمن قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في طرابلس يتحصلون على مرتبات تتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار شهريًا.

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  • و الله التاريخ لن يرحمكم يا فئة اليهود يا مصاريت. جبتوا العار لفروخكم مدي الحياة. جبتوا مرتزقه من سوريا و تركيا لكي يقاتلوا الجيش الوطني ؟؟ باذن النصر للجيش و لن يكون لكم و للمليشيات و المرتزقه. خسرتوا كل شئ فروخكم اللي جافوا تركوا وراءهم عوائل يا حمير. و انتوا انسحبتوا من اجل المال و تحاربون من اجل المال ايضا انكم مرتزقه مثلهم

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  • الكل اعترف بوجود المرتزقة وكان اخرهم السراج ومعتيق فبعد اغلاق ابار النفط وتجفيف منابع الارهاب سيتقاتلون فيما بينهم بعد شح الموارد فسلاح النفط اقوى من كل الاسلحة واستطاع الشعب بتمسكه به رغم كل التهديدات الخارجية فغير المعادلة واجبر العالم على ان يعيد النظر فنرى تحركات اوربية عاجلة وبعد هزيمة مليشيات اردوغان فى سوريا واتهام المرصد السورى التابع للمعارضة السورية لاردوغان بالتآمر مع الروس ايقن خوان ليبيا انهم فى خطر وانه من الممكن ان يبيعهم السلطان للقيصر الروسى فى اي وقت

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