بالفيديو.. اعتقال قاتل بعد عامين من الملاحقة في بنغازي

كشف قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي خيوط جريمة قتل وقعت منذ عامين في المدينة راح ضحيتها المواطن صالح آدم.
وفي تفاصيل التحقيقات كشف جنائي بنغازي اليوم الاثنين عن أدلة وبيانات باستخدام كافة الوسائل المهنية التي تشير الى تورط الجاني ، بعد تعقب ومراقبته طيلة العامين .
و اعترف الجاني بعملية السلب حيثُ افاد بأن رفيقه ضاع منه تعريفه اثناء عملية السلب واعترف بأنه كان برفقة شخصين اخرين واعترف بقضية السلب فقط حينها ثم تم أخباره بأنه أصيب شخص (المجني عليه ) اثناء عملية السلب وهو الآن بحالة جيدة .
وقالت المديرية في فيديو مصور إن الجاني اعترف بعد ذلك بأنه هو من قام بالرماية عليه عندها تم أخطاره بوفاة المجني عليه في ساعة الواقعة بعد اعترافه بعملية السطو ، عقبها قام الجاني بالإعتراف وتلى القصة كاملة ثم قام بتمثيل الواقعة في مسرح الجريمة حيث وجد الضحية مقتولاً
وأضافت المديرية أنه بتوسيع الأستدلال مع الجاني اعترف بعشر قضايا سلب من مواطنين بسلب أموال وهواتف وسلب مركبة وقضايا اخرى في مدينة درنة .
عرض تمثيل #الواقعة في #مسرح_الجريمة حيث وجد الضحية #مقتولاً كشف خيوط #جريمة_قتل منذ عامين و #القبض على الفاعل بفضل جهود أعضاء قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازيفي جريمة قتل شخص وسلب أغراضه ينجح قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي في التوصل إلى خيوط حيثياتها الجريمة ، موجهاً تصريحاً بحق شخص بأرتكابه جريمة قتل رميًا بالرصاص #منذ_عام_2018 وفي تفاصيل التحقيقات التي شرع قسم البحث الجنائي بها في أعقاب تلقيه بلاغًا دون أن تفلح الإسعافات بإنقاذه، كاشفاً عن أدلة وبيانات باستخدام كافة الوسائل المهنية التي تشير الى تورطه، بعد تعقب ومراقبة الجاني طيلة العامين ، عززت اقدام المجموعة الأولى لتحريات بالقبض على الجاني والأنتقال به والإستدلال معه وبفضل جهود ومهنية اعضاء التحقيق بالقسم بأستدراج الجاني أولاً حول ضياع التعريف الشخصي لرافيقه داخل مسرح الجريمة ولم يتم أخباره بوفاة (المجني عليه) اثناء قيامة بالسرقة (على أساس انها قضية سلب) دون ان يتم أخباره بوفاة المجني عليه ، اعترف الجاني بعملية السلب حيثُ افاد بأن رافيقه ضاع منه تعريفه اثناء عملية السلب واعترف بأنه كان برفقة شخصين اخرين واعترف بقضية السلب فقط حينها ثم تم أخباره بأنه أصيب شخص (المجني عليه ) اثناء عملية السلب وهو الأن بحالة جيدة عندها اعترف هو من قام بالرماية عليه عندها تم أخطاره بوفاة المجني عليه في ساعة الواقعة بعد اعترافه بعملية السطو الرماية ثبتت عليه جريمة القتل ، عقبها قام الجاني بالإعتراف وتلى القصة كاملة تم تمثيل الواقعة في مسرح الجريمة حيث وجد #الضحية_مقتولاً من العيار الناري، وبتوسيع الأستدلال مع الجاني اعترف بعشر قضايا سلب من مواطنين بسلب أموال وهواتف وسلب مركبة وقضايا اخرى في مدينة درنة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.#مُـديرية_أمن_بنغـــازي#مكتب_الإعلام_الأمني
Posted by مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية on Monday, February 17, 2020
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