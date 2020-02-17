بالفيديو.. اعتقال قاتل بعد عامين من الملاحقة في بنغازي

كشف قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي خيوط جريمة قتل وقعت منذ عامين في المدينة راح ضحيتها المواطن صالح آدم.

وفي تفاصيل التحقيقات كشف جنائي بنغازي اليوم الاثنين عن أدلة وبيانات باستخدام كافة الوسائل المهنية التي تشير الى تورط الجاني ، بعد تعقب ومراقبته طيلة العامين .

و اعترف الجاني بعملية السلب حيثُ افاد بأن رفيقه ضاع منه تعريفه اثناء عملية السلب واعترف بأنه كان برفقة شخصين اخرين واعترف بقضية السلب فقط حينها ثم تم أخباره بأنه أصيب شخص (المجني عليه ) اثناء عملية السلب وهو الآن بحالة جيدة .

وقالت المديرية في فيديو مصور إن الجاني اعترف بعد ذلك بأنه هو من قام بالرماية عليه عندها تم أخطاره بوفاة المجني عليه في ساعة الواقعة بعد اعترافه بعملية السطو ، عقبها قام الجاني بالإعتراف وتلى القصة كاملة ثم قام بتمثيل الواقعة في مسرح الجريمة حيث وجد الضحية مقتولاً

وأضافت المديرية أنه بتوسيع الأستدلال مع الجاني اعترف بعشر قضايا سلب من مواطنين بسلب أموال وهواتف وسلب مركبة وقضايا اخرى في مدينة درنة .