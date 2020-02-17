اجتماعي ورفلة يتلقى دعوة حضور ومشاركة بملتقى القبائل بترهونة

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

17 February, 2020

وصل مساء اليوم لمدينة بني وليد وفد رسمي ممثلا عن المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة وذلك لتقديم دعوة حضور ومشاركة في ملتقى القبائل الليبية الذي سيعقد خلال يومي الـ19 – 20 من الشهر الجاري بمدينة ترهونة.

حيث اكد مشائخ ترهونة على ضرورة حضور ومشاركة قبائل ورفله في هذا الملتقى لما لها من دور كبير في تحقيق المصالحة الوطنية واستقرار البلاد.

ومن جانب آخر قال “محمد ضو” نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ان المجلس سوف يعقد اجتماعاً طارئاً مع كافة الأعضاء بخصوص هذه الدعوة ومناقشة إمكانية المشاركة.