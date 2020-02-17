«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يسجل أي حالة اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا، بناءً على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

ولفت المركز في بيان اليوم أنه اتخذ عددا من الإجراءات لمواجهة المرض، تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال.

كما أكد رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

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