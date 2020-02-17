«يونيسف» تفتتح ملعب كرة القدم في بلدية سبها

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ملعب كرة القدم ببلدية سبها، في 13 فبراير الحالي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا.

وبحسب بيان للمنظمة، حضر الافتتاح الذي أقيم في قلب ملعب كرة القدم في سبها، وكيل ديوان المجلس البلدي سبها ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع سبها، ولجنة جائزة البلدية الصديقة للطفل بالبلدية ومؤسسة البلديات الصديقة للطفل وشركاء اليونيسف واللاعبين الصغار، كما تخلل الافتتاح مباراة كرة قدم ودية.

وتمحورت المبادرة حول الدور الهام للرياضة البدنية واللعب في حياة الأطفال، إذ ترى اليونيسف إمكانية أن تكون الرياضة أداة فعالة للمساعدة في تحقيق الأهداف في مجالات الصحة والتعليم وحماية الأطفال ونماء الطفل.

وشددت المنظمة على أنها تعمل على دعم مبادرات الرياضة من أجل التنمية وإنشاء مساحات آمنة وصديقة للطفل، في إطار برنامج «نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا» وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا