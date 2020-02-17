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«يونيسف» تفتتح ملعب كرة القدم في بلدية سبها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، ملعب كرة القدم ببلدية سبها، في 13 فبراير الحالي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا.

وبحسب بيان للمنظمة، حضر الافتتاح الذي أقيم في قلب ملعب كرة القدم في سبها، وكيل ديوان المجلس البلدي سبها ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع سبها، ولجنة جائزة البلدية الصديقة للطفل بالبلدية ومؤسسة البلديات الصديقة للطفل وشركاء اليونيسف واللاعبين الصغار، كما تخلل الافتتاح مباراة كرة قدم ودية.

وتمحورت المبادرة حول الدور الهام للرياضة البدنية واللعب في حياة الأطفال، إذ ترى اليونيسف إمكانية أن تكون الرياضة أداة فعالة للمساعدة في تحقيق الأهداف في مجالات الصحة والتعليم وحماية الأطفال ونماء الطفل.

وشددت المنظمة على أنها تعمل على دعم مبادرات الرياضة من أجل التنمية وإنشاء مساحات آمنة وصديقة للطفل، في إطار برنامج «نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا» وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذا يعتبر نوع من الاحتلال الفكري والثقافي للبلاد –
    يعني لو مافيش أوروبا ما فيش رياضة واهتمام بالطفل الليبي ..؟!!!! …. يا سبحان الله …!!!!
    – وين وزير الرياضة الليبي ..؟!!
    انتم كشعب ليبي المفروض ادوروا على وزير الرياضة الليبي والمسؤلين الي معاه وتعرفوا اسمه وتقدموا شكاوي عليه وتوروه فالإعلام ….!!!
    يعني أكيد الحكومة عطاته ميزانيات للرياضة الليبية وحتى لو ما عطاته تلقاه هو ساحبها بتقارير ومواضيع وراقد على فلوسها – ..!!!
    يعني لين تجي دول اجنبية تحشي رأسها في مواضيع ليبيا ..!!!!
    لازم تقدموا النواقص للجنة في البلدية وتصوروا النواقص والصيانات وتوروها للإعلام – مش الي يجيكم من الخارج تفرحوا بيه وتحلموا بالعالمية – هادوم جايين باش ما يخلوكمش تصلوا وتبحثوا على حقوقكم الحقيقية الي رصدتها ليكم. ادارة الدولة – وانشاء الله غير فهمتوا

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