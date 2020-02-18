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النشرة الوبائية الليبية: لا حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت النشرة الوبائية الليبية ليوم الإثنين 17 فبراير، بأنها لم تُسجّل حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضحت النشرة الوبائية التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدم تسجيل أي حالات اشتباه في ليبيا، يأتي بناءًا على بيانات واردة من شبكة الإنذار والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وعن الوضع الوبائي العالمي، أشارت النشرة الوبائية، تسجيل 71,432 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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