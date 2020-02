أخبار ليبيا24 كشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل أن آمر مليشيا قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف كاره اجتمع بثلاثة ضباط يحملون رتبة لواء للإيقاع رئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبد الباسط بن جريد. وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” موجهًا كلامه لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء […]

The post الدولة المدنية..صفقات فساد واعتمادات مشبوهة..اخليل: معيتيق يحاول تمرير اعتماد بـ 35 مليون يورو appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24