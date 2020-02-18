دي مايو: عملية صوفيا لم تمنع دخول السلاح إلى ليبيا

صرّح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أن “عملية صوفيا” الأوروبية، لم تمنع دخول الأسلحة الى ليبيا.

وأوضح دي مايو في تصريحه: “لم يعد بإمكان عملية صوفيا الوجود، ولم يعد لها وجوداً”. مؤكدا أن المهمة الجديدة ذات التفويض الجديد والتي طُرحت في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، في بروكسل يوم أمس الاثنين، ستقدم مساهمة بحرية مهمة وستكون متواجدة على الجانب الشرقي للساحل الليبي، التي تصل إليه الأسلحة، وستكون مهمة للمراقبة وفرض الحظر، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، عن شكره على المقترح الذي قدّمه للممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، بقوله: شكرًا لك على الاقتراح الذي قدمته. أؤكد لك أن اقتراحك يتضمن سنوات عديدة من الخبرة في منطقة المتوسط ​​فيما يتعلق بالمهام.

وأكد دي مايو، أن فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر الأسلحة إليها، ضروريا، لإحياء العملية السياسية.

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