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بوريل: الوضع في ليبيا سيء للغاية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الوضع في ليبيا، بأنه سيء للغاية،  بالرغم من مسار مؤتمر برلين ومخرجاته.

وأشار بوريل في تصريحه، قبيل اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية، أن انقطاع صادرات النفط عرقل اقتصاد ليبيا، بخسائر تقدر بـ 60 مليون دولار يوميًا.

وتأتي تصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، بعد المساعي الأوروبية التي تعمل على وقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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